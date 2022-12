Stephen "tWitch" Boss nie żyje. Gwiazdor programu Ellen DeGeneres POPEŁNIŁ SAMOBÓJSTWO

Hshs 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dla tych co nie rozumieją jak to sie stało że ktoś miał wszystko itp. Ja miałam tak, że dosłownie czułam się torturowana, czułam jakby płonął mi ogień w klatce piersiowej, czułam cieżary leżace na mnie jakby to byly tony, że nie moglam oddychać. Plus tęsknota i myśli takie ze pękało mi serce. Nie ma znaczenia nic na tym świecie jak to dopadnie ani pocieszanie ani pieniądze, to jest udręczenie i tortury z zaświatów. Myślalm wtedy tylko o tym zeby skoczyć w przepaść najlepiej w wodę żeby ugasić ten ogień. Ja go rozumiem, ale myślę że poszedł prosto do piekła a to co było tutaj to była namiastka. Dręczyly go demony.