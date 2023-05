Stylistka przykleiła klientce rzęsy na klej do tworzyw sztucznych. Efekt? "Nigdy wcześniej nie widziałam czegoś takiego" (WIDEO)

Dalia Sarabia jest stylistką rzęs, która na co dzień przyjmuje wiele klientek. Jakiś czas temu zgłosiła się do niej kobieta, która poprosiła ją o pomoc w uratowaniu jej rzęs. Dalia podzieliła się na TikToku nagraniem, na którym pokazała problem, z jakim pojawiła się u niej klientka. Okazało się, że inna stylistka przykleiła jej kępki za pomocą kleju cyjanoakrylowego .

Stylistka przykleiła jej kępki na klej do tworzyw sztucznych

Powiedziała, że były puszyste, zanim je zmoczyła, ale po zmoczeniu stały się sztywne. Były przymocowane do całej linii jej rzęs i nie było żadnej przerwy. To były najdłuższe rzęsy, jakie kiedykolwiek widziałam, 25 mm - wyznała Dalia na nagraniu.

Gdy Sarabia schyliła się, aby zobaczyć stan rzęs klientki, poczuła zapach bardzo mocnego kleju. Okazało się, że był to klej cyjanoakrylowy, którego używa się między innymi do tworzyw sztucznych, gumy, metalu czy drewna. Usunięcie nieudanej stylizacji trwało 45 minut, a sama Dalia przyznała, że wcześniej nie widziała czegoś takiego.

Widzowie skomentowali sytuację

Znajdź osoby, które nie używają tanich produktów i dbają o Twoje bezpieczeństwo! Niektórzy chcą tylko pieniędzy; Powód nr 1, dlaczego boję się przedłużać rzęsy; Powinna pójść do optometrysty, aby upewnić się, że jej oczy nie są uszkodzone, jeśli na jej rzęsach był tak mocny klej; Może jest to tanie i kuszące, ale proszę, udaj się do licencjonowanego profesjonalisty. To są twoje OCZY, twój WZROK; Biedna dziewczyna.... Zawsze chodźcie do kogoś z dobrą reputacją, warto dopłacić za dobrą robotę; Miałam podobne doświadczenie od kobiety z ogłoszenia na Facebooku. Najstraszniejsze przeżycie w historii.