Sukces Tomasza Kammela: został TWARZĄ SKARPET. Gustowne?

Adonis 28 min. temu

Nie ma się czym JARAĆ. BO bez powodu taki artykuł nie pojawiłby się na Pudlu. To czysta REKLAMA. Kolorowe skarpetki są ok, ale czemu akurat od Kammela ? Bo mówi, że są wytrzymałe ? A co, chodzi w nich codziennie i pierwsze co kilka dni ? Dostał od producenta karton za free, a teraz wymyślił sobie czemu nie, niech ometkują to moim imieniem, a ja odetnę sobie 30-50% od ich sprzedaży ? Po co jeśli kolorowych skarpetek na rynku jest całe multum. Szkoda dorabiać największego lizusa TVP :) Nie Kurski w nich chodzi.