Sukcesy rodaków za granicą: Joanna Maloney z "40 kontra 20" chwali się, że poznała Kim Kardashian (FOTO)

Dostałam zaproszenie od znajomych i razem z siostrą tam pojechałyśmy. Kim i Kanye byli wówczas razem. Podjechali najnowszym modelem Lamborghini, wyszli a za nimi tłum paparazzi obskoczył ulicę. Robili tysiące zdjęć, wołając: "Kim, turn around; Kim please let me take a photo of you!" - relacjonowała Maloney.