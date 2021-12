Świąteczna mikołajka Małgorzata Socha chwali się choinką. Stylowa?

Małgorzata Socha to jedna z tych aktorek, która wyjątkowo ceni sobie prywatność. W wywiadach gwiazda rzadko wspomina o życiu rodzinnym, a kiedy już to zrobi, huczy o tym cała sieć. Tak właśnie było niedawno, gdy 41-latka pochwaliła się fotkami z mężem z ich romantycznego wypadu do Hiszpanii.