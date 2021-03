Światowa Julia Wieniawa zachwyca się Egiptem: "Miło zobaczyć to, o czym czytaliśmy w książce od historii" (FOTO)

Monika 19 min. temu zgłoś do moderacji 24 1 Odpowiedz

I powiedzcie mi czy to wszystko ma sens. Ludzie pozamykani w domach bo izolacja. Zakaz przemieszczania się - standard bo święta. Ale podróżować możesz gdzie chcesz kiedy chcesz. Wracasz zero kwarantanny. Nie spędzę kolejnych świat sama w domu. Zrobiłam to rok temu. Nie wiedziałam ze to ostanie święta z moimi rodzicami.... w tym roku już ich nie ma. Gdzie tu logika jakaś? Konsekwencja w działaniu? Żal na to patrzeć.