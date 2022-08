Światowy Michele Morrone z bananem w dłoni podbija Nowy Jork (ZDJĘCIA)

obiektywna 26 min. temu zgłoś do moderacji 11 7 Odpowiedz

Ten facet to 10/10 i na mnie, taką 7/10, nawet by nie spojrzał. Myślę, że na Pudelku są też kobiety jeszcze brzydsze niż ja, czyli np 4/10 i wszystkie tak śmiało piszą, że wcale on nie jest przystojny. Zadałyście sobie kiedyś pytanie, co on by powiedział o was gdyby was ocenił po wyglądzie????