Świeżo upieczona żona Tomasza Ziętka pokazała zdjęcie z ich wesela. Nie tylko buty panny młodej były NIETYPOWE (FOTO)

Tomasz Ziętek to aktualnie jeden z najbardziej popularnych aktorów, który ma na swoim koncie role w głośnych, ambitnych produkcjach. Aktor zagrał w "Kamieniach na szaniec", "Hiacyncie" oraz "Cichej Nocy" . Utalentowany 33-latek przejawia także talent muzyczny i od dłuższego czasu jest wokalistą oraz gitarzystą zespołu The Fruitcakes . Prywatnie od wielu lat Ziętek jest związany z Delfiną Kaią Zdanowicz , która również działa w branży filmowej.

Pomimo tego, iż Tomasz Ziętek stroni od pokazywania szczegółów swojego życia prywatnego, to od jakiegoś czasu ma w zwyczaju pojawiać się na ściankach z ukochaną Delfiną Kaią Zdanowicz. W miniony weekend para wzięła ślub, a fotkami z uroczystości podzieliła się z fanami w mediach społecznościowych.

Uroczystość odbyła się na wsi, w dużej drewnianej posiadłości z masą słowiańskich dodatków i tłumem gości, w tym także znanych i lubianych osobistości. Jedną z nich był Stefan Pawłowski , aktor znany z serialu "O mnie się nie martw", który jako pierwszy zdradził kilka szczegółów z wesela Tomasza Ziętka, pisząc, iż był to "wspaniały ślub".

Mimo, że para bardzo dba o swoją prywatność, to ukochana aktora zdecydowała się opublikować romantyczne zdjęcie z uroczystości. Zdanowicz pokazała przy okazji, że tego dnia, zanim na jej głowie pojawił się wianek, miała także długi, prosty welon z przyczepionymi żywymi rumiankami. Bukiet panny młodej również nie należał do sztampowych. Delfina dzierżyła w dłoniach wiązankę polnych kwiatów, które pasowały do welonu. Na fotografii widać, jak świeżo upieczone małżeństwo oddaje się chwili namiętności, całując się przed kościołem.