"Sylwester Marzeń z Dwójką". Telewizja Polska ujawnia PIERWSZE NAZWISKA

Ze względu na szalejącą na świecie pandemię oraz obostrzenia z nią związane sylwestrowe imprezy były zagrożone. Na ten moment wydaje się jednak, że stacje telewizyjne znalazły sposób, by nie rezygnować z ich organizacji. Tym samym Jacek Kurski potwierdził już, że Sylwester Marzeń z Dwójką odbędzie się zgodnie z planem, ale zostanie przeniesiony do studia. Podobnie zresztą jak Sylwester w Polsacie.

Media już plotkują o tym, kto tym razem powita Nowy Rok wraz z telewidzami, zgarniając przy tym (jak co roku) pokaźne sumy. We wtorek rąbka tajemnicy postanowiła uchylić Telewizja Polska. Na oficjalnym Facebooku stacji poinformowano o pierwszych potwierdzonych nazwiskach gwiazd, które wystąpią podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką. Zaskoczeń w zasadzie nie brakuje, bowiem ponownie na scenie zagości Zenon Martyniuk. Oprócz niego widzowie zobaczą też Cleo czy Marcina Millera z zespołem Boys...

Odkrywamy karty Poznajcie pierwsze Gwiazdy 𝗦𝘆𝗹𝘄𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗠𝗮𝗿𝘇𝗲𝗻́ 𝘇 𝗗𝘄𝗼́𝗷𝗸𝗮̨ Podczas najgorętszej imprezy sylwestrowej w rytmie disco wystąpią: Zenek Martyniuk i Akcent Polska, Cleo i Marcin Miller (Boys). Wypatrujcie wkrótce kolejnych gorących wiadomości. 𝗦𝘆𝗹𝘄𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗠𝗮𝗿𝘇𝗲𝗻́ 𝘇 𝗗𝘄𝗼́𝗷𝗸𝗮̨ w rytmie disco zostanie zorganizowany w trosce o zdrowie artystów i organizatorów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W tym trudnym czasie pandemii chcemy dać Widzom radość, ale również wytchnienie i przekazać pozytywną energię. Zachęcamy Was do pozostania w domach i zapraszamy do wspólnej, bezpiecznej zabawy przed telewizorami z TVP2 - czytamy.