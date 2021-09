Sylwia Bomba odpowiada Pudelkowi i przekonuje, że mówi ludziom "DZIEŃ DOBRY": "Od dzisiaj będę mówić DWA RAZY"

Sylwia Bomba zaistniała w show biznesie dzięki udziałowi w "Gogglebox. Przed telewizorem" oraz spektakularnej metamorfozie. Z czasem udało jej się awansować na pełnoprawną celebrytkę, a w tym roku nawet trafić na parkiet "Tańca z gwiazdami". Póki co Sylwia zdaje się całkiem nieźle bawić w tanecznym show Polsatu. Wszystko wskazuje jednak na to, że ekipa programu nie jest równie zadowolona z jej obecności na planie...

Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ci, co wiedzą, o co chodzi, to mówię: dzień dobry, dzień dobry. Żeby nie było potem, że nie mówię "dzień dobry" - rozpoczęła Sylwia.

Wygląda na to, że swoim wywodem Bomba za wszelką cenę chciała pokazać, że ma do siebie dystans. Celebrytka zapewniła nawet, że od teraz zamierza witać się z ludźmi dwa razy - tak, by nikt nie miał wątpliwości co do jej manier.