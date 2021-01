Tak KIEDYŚ wyglądała Sylwia Bomba! "Kiedy myślisz, że już nic nie jest w stanie cię zaskoczyć..." (FOTO)

Nie jest tajemnicą, że Bomba chętnie opowiada w mediach o przemianie i regularnie promuje wśród swoich fanów samoakceptację. Ostatnio celebrytka postanowiła powrócić wspomnieniami do swojego wyglądu jeszcze sprzed metamorfozy. We wtorek opublikowała na swoim instagramowym profilu nadesłaną przez znajomą fotografię sprzed 10 lat, którą porównała ze zdjęciem już po utracie 30 kilogramów.

Kiedy myślisz, że już nic nie jest w stanie Cię zaskoczyć... to koleżanka podsyła Ci zdjęcie. 22/23 lata (nie pamiętam dokładnie) vs 35. Co myślicie? - zapytała fanów.