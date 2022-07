Sylwia Bomba wyciąga pomocną dłoń do Joanny Opozdy: "Moja sytuacja jest i była BARDZO PODOBNA DO TWOJEJ"

Oczy całego kraju są obecnie zwrócone ku Joannie Opozdzie oraz zwaśnionej z nią familii Królikowskich. Publiczne pranie brudów trwa nieprzerwanie od soboty, a na jaw wychodzą nowe, coraz to bardziej skandaliczne fakty. Byli małżonkowie nie dają za wygraną, co rusz fundując drugiej stronie kolejne ciosy poniżej pasa.

Kwestią czasu było zaangażowanie się w aferę innych celebrytów. Swoje pięć groszy do sprawy postanowiła dorzucić Sylwia Bomba, która chętnie dzieli się swoimi spostrzeżeniami w temacie miłosnych perturbacji kolegów i koleżanek z branży.

Na początku lipca 2021 roku Bomba wyznała swoim fanom na Instagramie, że porzuciła narzeczonego, z którym doczekała się 3-letniej córki Antoniny. Gwiazda "Gogglebox" zapowiedziała wówczas, że nigdy nie ujawni powodów niespodziewanego rozstania, przyznając zarazem, że "wielokrotnie zawiodła się na partnerze". Co ciekawe głośny rozpad związku Opozdy i Królikowskiego z "sąsiedzką" zdradą w tle poruszył Bombę do tego stopnia, że 34-latka postanowiła wyciągnąć do aktorki pomocna dłoń za pośrednictwem Instagrama. Jak sama przyznała, w historii Asi i swojej Sylwia dostrzega pewną analogię.

Dzisiaj wypowiem się w sposób, w jaki zwykle się nie wypowiadam, bo wiecie, że zwykle się nie wtrącam w takie tematy, ale teraz muszę, bo się uduszę – zakomunikowała na InstaStory, a następnie zwróciła się bezpośrednio do aktorki. Asiu, i mówię tutaj do Asi Opozdy chcę, żebyś wiedziała, że wiem doskonale, co przeżywasz i co czujesz, bo moja sytuacja jest i była bardzo podobna do twojej.

Bomba oceniła, że w dzisiejszych czasach trudno trafić na mężczyznę, który stanie na wysokości zadania i w odpowiednim momencie dojrzeje do rodzicielstwa. Przypomniała też Joannie, że sprowadzając na świat Vincenta, zyskała tym samym "najlepszego przyjaciela".

Bardzo cię podziwiam za to, w jaki sposób walczysz o dobro swojego syna i bardzo mocno trzymam za ciebie kciuki. Gdybyś czegoś potrzebowała, to służę ci uprzejmie pomocą - zadeklarowała. Cieszę się, że masz wsparcie bliskich. I pamiętaj, niestety nie każdy człowiek, nie każdy mężczyzna dorósł do tego, żeby być ojcem, a zwłaszcza dobrym ojcem. Ale pamiętaj, że Vincent ci wszystko wynagrodzi, tak jak teraz mi to wynagradza Antosia i będziesz miała najlepszego przyjaciela, tak jak ja mam najlepszą przyjaciółkę. Trzymaj się. Jestem z Tobą.

Myślicie, że Joanna Opozda skorzysta z jej pomocy?

