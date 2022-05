Sylwia Bomba zaskakuje kolejnym RYZYKOWNYM kostiumem kąpielowym na wakacjach w Turcji (FOTO)

Bleh 21 min. temu zgłoś do moderacji 9 8 Odpowiedz

Ludzie jesteście obrzydliwi, widzicie kilka zdjęć dziecka i piszecie takie wstrętne komentarze. Bomba jest chodzącym słupem reklamowym, ale akurat Tosia to jest highlight jej insta. Jest słodka i rezolutna dziewczynka. To ze ma pyzatą buzie zupełnie o niczym nie świadczy. To co wy tu piszecie świadczy o waszych kompleksach i popiep**onej hierarchii wartości.