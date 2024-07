Sylwia Grzeszczak po rozstaniu z Liberem jest wciąż singielką? Znajomy zamieścił WYMOWNY wpis

Sylwia Grzeszczak i Liber byli parą przez ponad 10 lat. W tym czasie rzadko kiedy zapraszali media do swojej prywatności, co wydawało się przepisem na udany związek. Jednak mimo to ich relacja nie przetrwała próby czasy. We wrześniu 2023 r. muzycy ogłosili rozstanie, zapewniając tym samym, że pozostaną w dobrych relacjach.