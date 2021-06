Sylwia Madeńska chwali się METAMORFOZĄ. "Stałam się długowłosą BLONDYNKĄ" (FOTO)

Misia 9 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Teraz te fryzjerki nie umieją normalnego blondu zrobić tylko taka sraczka im zawsze wychodzi ni to blond ni to ciemne. Tłumaczą się, że nie chcą niszczyć włosów, a jakoś za czasów Marylin Monroe można było nawet platynowy kolor zrobić i wyglądał pięknie, a to było w latach 50tych czy tam 60tych ubiegłego wieku! A te krowy teraz nie umieją i robią srakę na głowie zamiast ładnego koloru.