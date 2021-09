Sylwia Peretti tłumaczy, dlaczego nie chce mieć więcej dzieci: "TERAZ SIĘ BAWIĘ, imprezuję, jest świetnie"

True true 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Przecież to jest osobista sprawa, głupie jest to latanie, pytanie i narzucanie swojej woli. "Dlaczego nie masz dzieci?" "W Twoim wieku to zaraz będzie za późno" "Dziecko jest najważniejsze w życiu" "Jak nie urodzisz dziecka to znajdzie sobie inną" itd. Kobiety czują presję, rodzą dzieci, a później co? Dwulatki w oknie życia... chyba nie tędy droga, jeżeli ktoś tego nie czuje to czemu ma postępować wbrew sobie. Trzeba żyć w pierwszej kolejności w zgodzie z samym sobą, dziecko nie ma być przymusem ani wpadką, dziecko powinno być świadomym wyborem inaczej to tylko patola je czeka. I to jest właśnie tragedia, a nie to, że 20, 30, 40 letnia kobieta nie ma dziecka.