Syn Anny Dymnej ZMIENIŁ NAZWISKO! "Miał 16 lat"

Michał Dymny, na co dzień muzyk, instrumentalista, kompozytor i wokalista, to syn Anny Dymnej i jej drugiego męża, fizjoterapeuty Zbigniewa Szota. Małżeństwo nie wytrzymało próby czasu i ostatecznie para wzięła rozwód. Po rozstaniu aktorka znalazła miłość u boku Krzysztofa Orzechowskiego.

Syn gwiazdy znanej z "Chłopów" i Wielkiej wody" przyszedł na świat w 1985 roku. Jak przyznawała gwiazda, długo starała się z mężem o dziecko, a Michał był "wymodlony" w jednej ze świątyń w japońskim mieście Kioto.

W Kioto trafiłam do takiej dziwnej świątyni, do której przychodziły samej kobiety. Wrzucały pieniążek dziurką i pociągały za dzwoneczki. Zrobiłam to samo i pomyślałam o swoich marzeniach. Dowiedziałam się potem, że kobiety modliły się tam o dzieci. Po jakimś czasie okazało się, że jestem w ciąży - mówiła w wywiadzie dla "Gali".

Dlaczego Michał Dymny zmienił nazwisko? "Mojego ojca nie znam prawie w ogóle"

W rozmowie ze "Światem Gwiazd" Anna Dymna zdradziła, dlaczego jej 40-letni obecnie syn nie nosi nazwiska Szot. Była to jego decyzja, którą podjął jeszcze jako nastolatek.

Jak mój syn miał 16 lat, zadał mi pytanie: "Matka, ale ja mojego ojca nie znam prawie w ogóle, to dlaczego ja mam nosić jego nazwisko?". Mówię: "Synek, bo to jest twój tato. Chcesz, to sobie zmień" - wspominała aktorka.

"No i on poszedł do urzędu. (...) Nawet nie trzeba było tego uzasadniać w żaden sposób. Płaciło się jakieś kilkadziesiąt złotych. On sobie sam nazbierał i sobie zmienił nazwisko" - stwierdziła.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.