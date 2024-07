Syn Doroty Szelągowskiej ZAKOCHANY! Jego dziewczyna to znana piosenkarka (FOTO)

Gość95 33 min. temu zgłoś do moderacji 81 2 Odpowiedz

Jeden spłodził, drugi wychował, trzeci, czwarty, piąty jest partnerem mamy. Nie róbcie tego swoim dzieciom. Pracuję z dziećmi, niektóre mają wodę z mózgu. Robią laurki dla tatusiów i nie wiedzą same, ile mają zrobić. Mają właśnie takie rozróżnienia: "ten, co urodził, ten co wychował, ten co jest z mamusią". Ja rozumiem zmianę partnera, gdy jest źle. Ale ludzie w dzisiejszych czasach robią wymiany bardzo szybko i płodzą dzieci bez namysłu, byle sobie zrobić z kimś, z kim później się nie jest. Dramat. Dzieci w tym wszystkim pokrzywdzone.