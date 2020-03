Syn Jona Bon Jovi został zakażony koronawirusem? "Miał łagodną odmianę"

wkurzony 52 min. temu zgłoś do moderacji 3 5 Odpowiedz

Od wczoraj codziennie będą wam podawać zarażonych albo zgony przez wirusa...A to piłkarz pisarz piosenkarka aktor polityk pianista malarz kucharz szambiarz gwiazda porno...i tak codziennie by was zastraszyć.