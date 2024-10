Syn Travisa Barkera poszedł na urodziny stylizowane na imprezy Diddy'ego. Gościom rozdawano... butelki oliwki: "Brak szacunku dla ofiar"

Pudel jesteś zacofany i nie nadążasz z newsami. Kanye West jest oskarżony o brutalny kf@łt i czynny udział w handlu ludźmi. Do kf@łtów używał tej samej metody co jego kumpel Puffy - przymuszał do picia nafaszerowanych drinków. Wykorzystywał też swoje współprace z Adidasem i Gapem do podpisywania fikcyjnych umów z traffickowanymi ludźmi, których potem jak niewolników sprzedawał innym celebrytom z branży. W necie są jego obleśne i szokujące wiadomości do różnych kobiet, w tym jedna o tym jak to marzy żeby skf@łcić jej matkę podczas gdy ona na to patrzy. Dlatego też Kanye zwiał do Japonii od razu i narazie nie zamierza wracać. Akt oskarżenia przeciwko niemu wpłynął już do sądu. Nie śpij pudel!! Ludzie mają za ciebie lekcje odrabiać??? W internecie aż huczy od wczoraj a ty nam pokazujesz by Ann 🤦‍♀️