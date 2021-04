Synowa Elżbiety II zdradza, jak królowa radzi sobie po śmierci księcia Filipa

Od piątkowego poranka Wielka Brytania pogrążona jest w żałobie. Zmarł książę Filip, który przez 73 lata był wiernym małżonkiem królowej Elżbiety II. Rodzina królewska wyruszyła do zamku Windsor, aby okazać wsparcie głowie rodziny. Niestety publika do teraz nie była informowana, jak monarchini radzi sobie z żałobą. Zmieniło się to dopiero w sobotę przy okazji wizyty najmłodszego syna królowej, księcia Edwarda i jego małżonki - hrabiny Wessex Zofii.