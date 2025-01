Szalony Reporter o rzekomym ROZSTANIU Buddy i Grażynki: "To ona od niego ODESZŁA. Każdy tak mówi"

Teraz Budda i Grażynka powoli wracają do social mediów. Podczas gdy Kamil głównie robi sobie żarty z zatrzymania przez CBŚP, Ola nie pozwala sobie na aż "tak wiele" i parę dni temu opublikowała na Instagramie jedynie zwyczajne zdjęcia z imprezy urodzinowej. O Buddzie i Grażynce znów robi się więc nieco głośniej. Ma to też związek z tajemniczym zamknięciem restauracji influencerki, o którym Pudelek donosił jako pierwszy.

Budda i Grażynka rozstali się?

Z miłością to jest tak, że to jest najważniejsze uczucie w życiu. (...) Ale (...) czasami lista zarzutów zmienia to uczucie - odpowiedział mu Szalony.

Nic tak nie burzy związku jak 15 zarzutów o kierowanie grupą - "śmieszkował" sobie dalej Szalony. Tak słyszałem, i to już z wielu stron, można chyba powiedzieć, że tak raczej jest, bo każdy mówi, że oni się rozstali, że Grażynka odeszła - tak każdy mówi. Byli tyle lat i teraz nagle, po tym aresztowaniu, się rozstali, no to chyba to aresztowanie ma na to wpływ.