Szczęśliwa Marta Linkiewicz w rytm "Explosion" wozi się swoim Mercedesem z rejestracją "HOE"

Po kilku nieudanych próbach Marta Linkiewicz w końcu spełniła swoje marzenie i zdała egzamin na prawo jazdy. Patoinfluencerka, która od początku kariery w show biznesie przejawiała pociąg do motoryzacji, ogłosiła "dobrą nowinę" na InstaStory i czym prędzej udała się do salonu, by odebrać swoje cacko.