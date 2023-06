Szef odesłał ją do domu. Wszystko przez strój, jaki założyła do pracy (FOTO)

W wielu miejscach pracy istnieją jasno określone zasady dotyczące ubioru pracowników. Czasem są to uniformy, innym razem koszulki z logo firmy. Jednak zdarza się, że pracodawcy nie mają konkretnych wymagań co do stroju. W takiej sytuacji Maria przyszła do pracy ubrana według własnego uznania, ale szef kazał jej wracać do domu. Co było powodem takiej decyzji?