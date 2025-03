Szpan i drogie metki na zgrupowaniu piłkarzy: Lewandowski w aucie za ponad MILION ZŁOTYCH, Moder i Bułka w butach od Louis Vuitton

Większość zawodników reprezentacji Polski w piłkę nożną na co dzień gra w zagranicznych klubach. Z kolegami z narodowej drużyny spotykają się w związku z tym tylko przy okazji zgrupowań.

Za sprawą zbliżającej się walki o awans na mistrzostwa świata , które odbędą się w 2026 roku, 17 marca rozpoczęło się pierwsze w tym roku tego typu spotkanie kadry. Do Warszawy zaczęli więc zjeżdżać się nasi reprezentanci. Pierwszą część powołanych sportowców sfotografowano w poniedziałkowe popołudnie przed jednym ze stołecznych hoteli. Wśród nich znalazł się m.in. kapitan drużyny, Robert Lewandowski. Jak na zawodnika FC Barcelony przystało, zaliczył mocne wejście. 36-latek przyjechał bowiem na spotkanie z kolegami luksusowym, wartym ponad milion złotych Mercedesem G 63. Po wyjściu z auta "Lewy" ruszył w stronę zgromadzonych fanów, z którymi chętnie się fotografował i którym z uśmiechem rozdawał autografy. Tego dnia mąż Ani postawił na jasne kolory. Miał bowiem na sobie beżową stylizację , na którą składały się wiosenna kurtka, sweter, materiałowe spodnie i białe adidasy. Nie zapomniał o okularach przeciwsłonecznych.

Sfotografowano też Jakuba Modera. Występujący na pozycji pomocnika piłkarz zdecydował się na młodzieżowy "look". Miał na sobie szerokie jeansy ze sporym nadrukiem Louis Vuitton za 7,5 tysiąca złotych, czapkę tej samej marki za 1300 złotych i tenisówki LV warte 8 tysięcy złotych. Na zdjęciach można dostrzec również przyodzianego w granatowy komplet Marcina Bułkę. Co ciekawe, bramkarz przyjechał na zgrupowanie w tych samych butach co Kuba. Swoją ekskluzywną stylizację uzupełnił dodatkowo srebrnym zegarkiem.