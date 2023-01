Szymon Bieniuk ma dziewczynę! 17-latek udostępnił kadr, na którym namiętnie się CAŁUJĄ (FOTO)

Gość 17 min. temu zgłoś do moderacji 14 1 Odpowiedz

Tak to wszyscy wypromują się na śmierci matki. Smutno się to czyta, bo ten chłopak nie jest nikim wyjątkowym, żeby o nim pisać na pudelku. Jego matka grała w filmach i umarła młodo, jego ojciec znany jest z panienek, nieślubnych dzieci i neseserka. A on mówi, że jak trafi się okazja to też pójdzie do szolbiznesu. W końcu siostra miała być modelką, to może on modelem. Jeszcze najmłodszy został, czekamy aż dorośnie. Skończmy już z promowaniem dzieci znanych rodziców, które potem opowiadają, że same na wszystko zapracowały i ciężko im w tym szolbiznesie.