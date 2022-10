Tabloid ujawnia, jak Jerzy Stuhr czuje się po wypadku. "Jest BARDZO ROZTRZĘSIONY"

Jerzy Stuhr od kilku dni musi mierzyć się z poważnym kryzysem wizerunkowym. Na początku tygodnia okazało się, że aktor spowodował wypadek, spożywając wcześniej alkohol. Aktor miał 0,7 promila w wydychanym powietrzu, a niedługo po całym zajściu opublikował oświadczenie, w którym deklarował "pełną współpracę z organami powołanymi do wyjaśnienia incydentu".

Stuhr za pośrednictwem Facebooka swojego syna, Macieja Stuhra, postanowił przemówić również do zaniepokojonych fanów, którzy nie kryli rozczarowania "występkiem" mężczyzny. W swoim oświadczeniu rozpoczął od przeprosin, by dalej zwierzyć się, że "była to najgorsza decyzja w jego życiu".