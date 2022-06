Tabloid ujawnia okoliczności tragicznej śmierci Natalii Madejczyk. "Ubranie miało ZAJĄĆ SIĘ OGNIEM OD KUCHENKI"

36-letnia Natalia Madejczyk nie żyje. Była tancerką, której talent docenili producenci i jurorzy "You Can Dance". Natalia wzięła udział w pierwszej edycji show i choć go nie wygrała, została dostrzeżona przez branżę. Dzięki stypendium ufundowanemu przez anonimowych sponsorów tancerka wyjechała do Stanów Zjednoczonych na roczne stypendium na Broadwayu. Jej talent zauważyła też szefowa tamtejszego studia tanecznego.