Tadeusz Müller poślubił ukochaną! Lara Gessler pochwaliła się ujęciami z uroczystości NA ŁODZI (ZDJĘCIA)

Mój brat jest mężem! Kocham Was - napisała uradowana.

Z zamieszczonych przez Larę nagrań dowiadujemy się, że ślub jej brata odbył się w wyjątkowej scenerii. Para postanowiła bowiem wymienić przysięgi... podczas rejsu statkiem po jeziorze. Ciężarna celebrytka zaprezentowała instagramowym obserwatorom tłum zgromadzonych na pokładzie łodzi weselnych gości, w tym uśmiechniętego od ucha do ucha męża, Piotra Szeląga. Udostępniła także w sieci zdjęcie nowożeńców.

Póki co na profilu Magdy Gessler nie znajdziemy jeszcze żadnych ujęć ze ślubu syna. W sobotnie popołudnie restauratorka zamieściła w sieci jedynie ujęcie wykonane w lustrze, na którym możemy zobaczyć, jak przygotowuje się do wyjścia. Celebrytka najpewniej szykowała się więc wówczas do ślubu potomka.