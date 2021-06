Tadeusz Muller ZARĘCZYŁ SIĘ z ukochaną! Co wiemy o narzeczonej syna Magdy Gessler?

Choć Tadeusz Muller na ściankach pojawiał się dość sporadycznie, to jego życie prywatne budzi oczywiście zainteresowanie. Dało się to zauważyć szczególnie we wrześniu zeszłego roku, gdy wyszło na jaw, że syn Magdy Gessler postanowił rozstać się z partnerką po 13 latach wspólnego życia. Jak sam wtedy stwierdził, "przyszła pora na zmianę", co szybko przekuł w czyny. Okazało się bowiem, że u jego boku pojawiła się już nowa kobieta.