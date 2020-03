Taika Waititi ROZWODZI SIĘ z żoną! Myślicie, że wspomniał o tym Kindze "do hotelu wróciłam o 7" Rusin?

Taika Waititi przeżywa właśnie swoich pięć minut sławy. Z mało znanego reżysera stał się nagle jednym z gorętszych nazwisk Hollywood . Waititi dostał w tym roku Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany do filmu Jojo Rabbit opowiadającym o czasach drugiej wojny światowej.

Okazuje się jednak, że nie byli tak zgodnym małżeństwem, na jakie wyglądali ... Informator magazynu Page Six donosi, że para rozstała się już dwa lata temu , ale udało im się ukryć tę informację przed mediami.

Żona Waititiego od jakiegoś czasu dawała fanom delikatne sugestie, że jest z nim w separacji. Para nie pozowała razem do zdjęć podczas sezonu przyznawania nagród filmowych, a kiedy na Twitterze ktoś podpisał wykonany portret jako "Chelsea i jej męża", producentka odpisała krótko:

Dziękuję za portret, ale to nie jest mój mąż.

Co ciekawe, reporterka bez granic Kinga Rusin w znanym i lubianym przez wszystkich poście napisała, że to właśnie z Waititim rozmawiała najdłużej podczas after party u Beyonce i Jaya-Z.