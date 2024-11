Tak Danuta Holecka wyglądała 30 lat temu. Miała wtedy grzywkę i dopiero nabierała telewizyjnego szlifu. Bardzo się zmieniła?

Krótko przed debatą telewizyjną kandydatów na urząd prezydenta RP w wywiadzie telewizyjnym z Dudą , Holecka zadała jemu pytanie , cyt. ,,Co JESZCZE możemy zrobić , żeby pan wygrał te wybory ? " Tym pytaniem sama się przyznała do przekazania Dudzie zestawu pytań , które padły w czasie debaty . Mógł się przygotować do odpowiedzi na nie . Niedouczony doktorek nie odpowiedział by na połowę pytań a dzięki fortelowi TVPiS szczekał w debacie jak Duce na wiecu . W taki to banalny sposób Kaczyński z Holecką rozegrali opozycję . Jak dzieci !!!