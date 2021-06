Tak dziś wygląda Aneta Sablik - polska zwyciężczyni niemieckiego "Idola". Bardzo się zmieniła? (ZDJĘCIA)

Po wygraniu pół miliona euro i podbiciu list przebojów hitem The One Aneta przez pewien czas cieszyła się sporą popularnością zarówno w Niemczech, jak i rodzinnej Polsce. Ambitna piosenkarka próbowała na różne sposoby wykorzystać swoje "5 minut": najpierw celebrytka wystąpiła w programie Must Be The Music, gdzie nie udało jej się przekonać do siebie widzów, żeby dwa lata późnień wystąpić w polskich eliminacjach do Eurowizji (również bezskutecznie).