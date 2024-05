Tak dziś wygląda córka Bogusława Lindy. Kilka lat temu wycofała się z show-biznesu (WIDEO)

Lolka 8 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Ona i Englertówna to jak siostry bliźniaczki. Serio, ale podobne, ja bym je pomyliła😁może jakby obok siebie stały, to widać różnicę ale tak patrząc po zdjęciach, to bardzo podobne😄 no ale już pomijając, jak odeszła z show biznesu, to odeszła, po co pisać o niej artykuły, skoro sobie nie życzy byc na świeczniku?