Tak dziś wygląda filmowa Joanna z "To właśnie miłość". Olivia Olson ma już 30 LAT (ZDJĘCIA)

Świąteczna komedia romantyczna "To właśnie miłość" miała premierę w 2003 roku, a w produkcję zaangażowały się światowe nazwiska. W filmie można oglądać najpopularniejszych amantów ówczesnego kina - Hugh Granta i Colina Firtha , a także Liama Neesona, Emmę Thompson czy Keirę Knightley . W produkcji zagrali również młodziutcy wówczas Thomas Brodie-Sangster i Olivia Olson. Miłosne historie bohaterów tak bardzo spodobały się widzom, że prawie od dwudziestu lat film wciąż jest na topie. Mimo że niektórzy nie wyobrażają sobie świąt bez "Kevina", to świąteczna opowieść o miłości ma równie dużo fanów.

Jedna z opowiedzianych w filmie historii łączyła Sama, który zakochał się w koleżance ze szkoły - Joannie. Chłopiec stał się ulubieńcem widzów, którzy dopingowali go w sercowych rozterkach. Mimo że Thomas Brodie-Sangster , który wcielił się w rolę Sama, zyskał ogromną popularność dzięki produkcji, to na brak zainteresowania nie mogła narzekać również jego filmowa partnerka - Olivia Olson . Dziewczyna w filmie prezentowała zdolności wokalne, odśpiewując hit Mariah Carey.

Dziś Olson ma 30 lat i pozostaje aktywna w branży filmowej. Mimo że zniknęła nieco z ekranów, to wciąż można ją usłyszeć: Olivia skupiła się na dubbingu. Od 2007 do 2015 roku podkładała głos Vanessie Dundersztyc w popularnej bajce "Fineasz i Ferb" . Dubbingowała również amerykański serial animowany "Pora na przygodę" .

Aktorka jakiś czas temu pojawiła się również w specjalnym wydaniu programu Diane Sawyer - "The Laughter & Secrets of Love Actually: 20 YearsLater - A Diane Sawyer Special", w którym to wróciła pamięcią do chwil spędzonych na planie.