Tak dziś wygląda Gloria ze "Zbuntowanego anioła"! Pamiętacie jej bujne brwi? (ZDJĘCIA)

starzeje sie lepiej niz oreiro ktora sprzedala sie wladowi za paszèort. a swoja droga... kochani moi. przypatrzcie sie natalii oreiro. a teraz przypomnijcie sobie role jennifer lawrence w silver linings playbook, w hunger games... lekko agresywna maniera, rubaszny smiech i rowna dziewczyna z sasiedztwa... otoz jennifer lawrence jest produktem. mieli dane marketingowe ze natalia oreiro miala niesamowita popularnosc, ze taka maniera, taki wyglad i zachowanie sie sprzeda u dzieciakow i 20tek-30teek (ktore podrosly w latach zbuntowanego) czyli filmy hunger games itd latwo sie sprzedadza w europie wschodniej, w hispanic communicty w usa, w ameryce poludniowej... no to zrobili jennifer lawrence na taka pseudo rowna, rubaszna panne.. upadek lawrence przy aferze z harveyem wykorzystalo UK biorac dua lipe jako produkt - wizualnie (bruneka lawrence juz nie byla na topie), glebszy glos i rubasznosc. no i tyle. dua lipa ma kilkanascie spraw za zamknietymi drzwiami za plagiaty bo jest produktem. tylko juz za starym (rodrigo ja zastapila). watpisz? obejrzyj sobie wywiady z orieiro, cambio dolor, wywid z lawrence a potem z dua lipa pod rzad.. zwykla fabryka pop kultury