Tak dziś wygląda polski "Żywy Ken". Michał Przybyłowicz pochwalił się umięśnioną klatą (FOTO)

Michał Przybyłowicz dał się poznać szerszej publiczności jako polski "Żywy Ken" . Mężczyzna poddał się serii zabiegów mających upodobnić go do męskiej wersji lalki. Na swoim koncie ma już ingerencję w takie części twarzy jak usta, policzki czy okolice oczu. Jak sam kiedyś wyznał, wszystko zaczęło się od powiększenia warg.

W wieku 21 lat zaczęło się od powiększania ust. Zacząłem od jednej ampułeczki, potem było tych ampułeczek więcej. Mam wystające kości policzkowe i chciałem, by było widać je jeszcze bardziej. Później jeszcze wkroczyła do tego »dolina łez« i na tym poprzestałem, wbrew temu, co twierdzą portale plotkarskie. Nie mam już żadnych implantów - wyznał w programie "Skandaliści".