Tak dziś wygląda September, która lata temu królowała na listach przebojów. Szwedzka wokalistka zmieniła się NIE DO POZNANIA! (ZDJĘCIA)

Petra Marklund, bo tak brzmi prawdziwe nazwisko artystki, wydała debiutancki album w 2004 roku, jednak dopiero drugi krążek przyniósł jej rozpoznawalność poza ojczyzną. Znajdujące się na płycie "In Orbit" single "Satelites", "Cry For You" oraz "Looking For Love" swego czasu okupowały zagraniczne listy przebojów. Sam album natomiast okazał się komercyjnym sukcesem w Polsce, gdzie uzyskał status złotej płyty. Wokalistka kilkakrotnie odwiedziła zresztą nasz kraj, zarówno na początku kariery, jak i w późniejszych latach. Szwedka gościła na przykład na Eska Music Awards, występowała na Festiwalu w Sopocie, a nawet na sylwestrowych koncertach.