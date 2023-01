Tak dziś wyglądają gwiazdy t.A.T.u. Poznalibyście je? (ZDJĘCIA)

Dziś Lena Katina i Julia Wołkowa nie są już tak blisko. Właściwie to się unikają, a dawne niesnaski oraz kłótnie przekreśliły ich przyjaźń . Po latach wspólnego koncertowania każda poszła w swoją stronę. Jedna z nich kontynuuje muzyczną karierę solo, druga zaś próbowała swoich sił w polityce i ewidentnie przesadziła z operacjami plastycznymi .

Fenomen t.A.T.u. Duet, który uwielbiał skandale

Dziewczyny z t.A.T.u po latach. Jak dziś wyglądają Lena Katina i Julia Wołkowa?

Najbardziej zmieniła się drapieżna Julia Wołkowa. Próbowała sił w przemyśle muzycznym, jednak po operacji związanej z rakiem tarczycy kobieta nigdy nie wróciła do śpiewania. Zainteresowała się operacjami plastycznymi oraz, co ciekawe, polityką. W 2021 r. wystartowała w wyborach do Dumy Państwowej, czyli parlamentu rosyjskiego. Nie zdobyła jednak mandatu. Po buntowniczej nastolatce o alternatywnym wyglądzie nie został nawet ślad. Dojrzała Julia ma powiększone usta i piersi. Zmianie uległ również jej styl.