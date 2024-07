Tak dziś wyglądałaby księżna Diana. Wygenerowano jej portret (FOTO)

Dan 23 min. temu zgłoś do moderacji 9 7 Odpowiedz

Nikt nie może się równać z księżną Di. Nie będzie nikogo takiego jak ona. Jej działalność charytatywna przełamała bariery i nadal ma wpływ. Ta narracja stworzona przez Harry'ego porównującego Meghan do księżnej Diany otworzyła im wiele kontrowersji. To było naprawdę głupie (on stracił rozum). Jeśli porównamy to do wywiadu zaręczynowego Williama, wyraźnie stwierdził, że Catherine jest odrębną osobą i nie ma porównania z Dianą. Wiedział, że media już wystawiają Catherine na krytykę, porównując ją z Dianą. To pokazuje, jak inteligentny emocjonalnie był William. Naprawdę nie wiem, co Harry chciał osiągnąć, publicznie deklarując podobieństwo między Dianą i Meghan, czego zresztą nikt, nawet rodzina Spencer, nie zauważyła.