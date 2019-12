Tak Ilona Felicjańska bawiła się w noc przed aresztowaniem (FOTO)

W Wigilię poinformowaliśmy was, że Ilona Felicjańska została aresztowana . Celebrytka wraz z mężem Paulem Montaną wybrała się na urlop do miasteczka Key West na Florydzie. W środowy poranek para zameldowała się w hotelu Southwestern Inn. Niestety nie było im dane długo nacieszyć się wspólnym wypoczynkiem i tego samego dnia, kilkanaście minut przed godziną 23:00 zostali zatrzymani przez tamtejszą policję.

Jak wynika z naszych ustaleń, powodem interwencji służb miało być "naruszenie nietykalności cielesnej - dotknięcie albo uderzenie" . Wiele wskazuje na to, że między małżonkami mogło dość do szarpaniny. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez biuro szeryfa Ilona i Paul 9 stycznia zostaną postawieni w stan oskarżenia. Wówczas sędzia zadecyduje, czy para będzie mogła oczekiwać na rozprawę już na wolności. Istnieje więc możliwość, że Felicjańska spędzi w areszcie zarówno Święta, jak i Sylwestra.

Związek Felicjańskiej i Montany od początku należał raczej do burzliwych. Mówi się, że po rozpoczęciu znajomości z amerykańskim przedsiębiorcą Ilona wróciła do picia, a Paul miał regularnie ją zdradzać. W jednym z niepokojących wpisów na Facebooku Ilona twierdziła również, że ukochany bił ją i więził we własnym domu.