Tak Jessica z "Rolnik szuka żony" ubrała się na komunię siostry. Internauci nie są zachwyceni... (FOTO)

Jessica Miemiec stała się obiektem medialnego zainteresowania po udziale w 5. edycji programu TVP "Rolnik szuka żony" . Miłości pod okiem kamer niestety nie znalazła, a związek z tajemniczym Ricardo, z którym spotykała się w 2021 roku, ostatecznie nie przetrwał. Nie oznacza to natomiast, że nie próbowała ułożyć sobie życia, bo jakiś czas temu pojawiła się nawet w... "Magii Nagości" .

Tak Jessica z "Rolnik szuka żony" ubrała się na komunię siostry. Korzystnie?

Kilka miesięcy temu Jessica Miemiec z "Rolnik szuka żony" ogłaszała, że jeśli pojawi się propozycja powrotu do telewizji, to rozważy każdą opcję i chce dalej podbijać rodzimy show biznes. Zanim to jednak nastąpi, jej głównym narzędziem w walce o popularność jest profil na Instagramie, na którym dokumentuje swoją codzienność.