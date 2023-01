Odmieniona Jessica z "Rolnik szuka żony" nęci fanów potencjalnym POWROTEM do telewizji: "Oczywiście, że bym poszła!"

Jessica z "Rolnik szuka żony" przeszła metamorfozę

Na przestrzeni ostatnich lat, z dala od wścibskich kamer, Jessica przeszła spektakularną metamorfozę. Po kruczoczarnej burzy włosów nie został już nawet ślad. Dziś gwiazdka TVP jest przebojową blondynką, a na jej instagramowym profilu znaleźć możemy coraz to odważniejsze zdjęcia. Co ciekawe, wygląda na to, że ulubienica publiczności szykuje się powoli do powrotu do show biznesu.