Tak Katarzyna Kolenda-Zaleska wyglądała 30 lat temu. Bardzo się zmieniła? (ZDJĘCIA)

WWo 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 3 Odpowiedz

Kolenda-Zaleska to taka druga Danuta Hołecka tyle, że w TVN. Nikt kogo warto szanować bo nie rozumie czym jest zawód dziennikarza i powołanie do niego. Tak samo nie szanuję propagandowych dziennikarzy jak lekarzy biorących łapówki - chodzi o kompletne nierozumienie czym jest ich zawód. Propaganda, pranie łba, jedynie słuszna linia, manipulacje, stronniczość i tyle. W odróżnieniu od Hołeckiej, która jest tubą propagandową ale nawet tego nie ukrywa, pani K-Z usiłuje nas przekonywać o swojej "niezależnosci" i "obiektywnosci" co jest jawna kpiną z ludzi bo dokładnie widać, że to co uprawia jest propagandą a nie dziennikarstwem, tyle, ze z odwrotnym kierunkiem niz TVP.