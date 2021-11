Tak kiedyś wyglądała Kamila, "królowa pieczarek" z "Rolnik szuka żony"! Bardzo się zmieniła? (ZDJĘCIA)

Ósma edycja "Rolnik szuka żony" powoli zmierza do końca. Tym razem wśród uczestników programu znalazły się dwie rolniczki, których losy rozgrzewały widzów do czerwoności. Jedną z nich była Kamila Boś , która już na początku wsławiła się tym, że pobiła dotychczasowy rekord otrzymanych listów.

Dotychczasowych notowań Kamili nie poprawił też niedzielny odcinek programu, w którym rolniczka wykłócała się z Adamem o to, że nieco odpuścił sobie kontakty z nią po wyjeździe do domu. Chłopak podobno za dużo mówił o sobie i próbował do niej zadzwonić tylko raz, co dziewczyna odebrała jako brak starań o jej względy. Zgodnie z oczekiwaniami, widzowie nie zostawili na niej suchej nitki...