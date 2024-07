Tak kiedyś wyglądała Marine Le Pen. Na jednym z archiwalnych zdjęć miała zaledwie 18 LAT. Bardzo się zmieniła? (FOTO)

Wygląda na to, że we Francji idzie nowe. Badanie exit poll po pierwszej turze tamtejszych wyborów parlamentarnych wskazuje, że największe poparcia uzyskało skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe. Jego "twarz", Marine Le Pen, już od tygodni zapewniała, że jest gotowa do przejęcia władzy. Polityczna przyszłość Emmanuela Macrona wydaje się więc dość niepewna.

Marine Le Pen na archiwalnych zdjęciach. Tak wyglądała wiele lat temu

Jak teraz będzie wyglądał polityczny krajobraz we Francji i czy wysokie poparcie dla Zjednoczenia Narodowego będzie miało konsekwencje i dla naszego kraju? Tego dowiemy się zapewne już wkrótce. Choć dziś to Le Pen gra w mediach pierwsze skrzypce, to przed laty pozostawała raczej w cieniu znanego ojca, również polityka.

Jean-Marie Le Pen, bo o nim mowa, słynął z bardzo kontrowersyjnych poglądów, a wielu do dziś zarzuca mu antysemityzm czy rasizm. Córka zresztą wyraźnie się odcina od jego dawnych wypowiedzi i wykluczyła go nawet z działalności w partii. Zmieniła też nazwę ugrupowania, aby to nie budziło już negatywnych konotacji. Jak widać, ten zabieg najwyraźniej się udał.

Prywatnie Le Pen jest jedną z trzech córek polityka i nie zawsze ciągnęło ją właśnie do tej dziedziny życia. Z wykształcenia jest bowiem prawniczką i to na tym polu realizowała się w przeszłości. Z racji tego, że jej ojciec był prominentną postacią, w młodości niekiedy pojawiała się jednak u jego boku publicznie. Dzięki temu wiemy, jak wyglądała w młodości.

Na jednym z archiwalnych zdjęć Marine ma zaledwie 18 lat, na innym sfotografowano ją całą w skowronkach zaraz po tym, jak została prawniczką. Nie sposób nie zauważyć, że Le Pen do dziś pozostała wierna jasnym włosom, które stały się jej znakiem rozpoznawczym.

Zobaczcie, jak kiedyś wyglądała. Bardzo się zmieniła?

