Wyrzuciła ojca z partii, na koncie ma dwa rozwody. Oto życie prywatne Marine Le Pen. "W domu nie ma mężczyzn. Tylko kobiety"

Wkurzona 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Jeszcze bardziej wkurzający są ludzie którzy dyskrymuje rozwodników udają że ich nie znają wyzywajs ich.To jest straszna podłość.Eksperci od wydawania osadów i opini na temat rozwodników.Bez skazy idealni pierwsi do oceniania.Nie znają nic nie wiedzą a tak się zachowuja.Rozwod jest dla każdego człowieka bólem i skaza na całe życie.Nuevh spojrzą na siebie a potem komuś wytykają to i owamto.Kazdy coś przeżył każdy ma jakąś przeszłość.Ja nie miałam lekko x moim mężem.Naduzywak alkoholu przez to wszystko się psuło między nami.Zaluje że nie poszłam z nim na leczenie trudno czasu nie cofnę .Życie musi toczyć się dalej.Sama wiem że też winę za to ponoszę.Byla! Wtedy niedojrzała i coś mnie przerosło to uciekłam wolała!m go pogonić niż się męczyć trudno.Widocxnir za wcześnie się ożeniłem i byłam niedojrzała.Trudno błąd życiowy.Zycie musi toczyć się dalej.Rozwodnikom nie jest łatwo więc przestańcie dyskryminować nas. Wyzywać że jesteśmy tacy Stacy i owacy bo nie wiecie dlaczego ludzie się rozwiedli potraficie tylko oceniać nic więcej.zamiast się zająć swoim życiem zaglądacie komuś do łóżka .Ja akurat nie dyskrymuje rozwodników bo zdaje sobie sprawę z tego że życie pisze różne scenariusze i trzeba to zrozumieć i tyle.A nie o rozwodnik o to ja rozmawiać nie będę i wyzwiska.To tylko świadczy o wychowaniu i kulturze takich ludzi.Trudno nie dałam radę mierzyć się z alkoholem szarpaniem za ręce.Xaluje że dałam mu się sprowokować mogłam pomyśleć trudno. Ale ja przynajmniej widzę swój błąd i jestem bardziej dojrzała od mojego byłego który do dzisiaj twierdzi że nie miał problemu x alkoholem.Tal jasne wszystkiego się wypiera.Gdyby nie pil i nie był taki nerwowy to może by się to tak nie skończyło.Poza tym ja się wykazalam większą dojrzałością od niego bo wyciągnęłam do niego rękę przebaczyłem mu to co robił i prosiłam o kontakt a on jak dziecko małe on nie chce i tyle.Trzwba dojrzeć.Dopiki tego nie będzie wszystko się rozwali.Trudmo we mnie to też uderzyło bo myślałam że będę mogła z nim się chociaż przyjaźni spotkać pogadać a tak to jest umarły człowiek bo i tak chcę to jest przykre i bolesne dla mnie.On mi się śni po nocach gdzieś ciągle wspomnienia pozostały które są bolesne