Tak kiedyś wyglądała Wersow. Na archiwalnych zdjęciach trudno ją rozpoznać (FOTO)

Wersow na zdjęciach sprzed lat. Kiedyś walczyła o tytuł miss

Ja dzisiaj rano wstałam o godz. 9, żeby pojechać do Rzeszowa, żeby trochę naprawić swoje usta, więc to jest już maksymalnie tyle, ile mogę mieć i tak naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego efektu. Ostatnio mi trochę migrował kwas z tej strony, więc stwierdziłam, że już muszę to naprawić (...), mam nadzieję, że już teraz nie będę miała takich przygód z ustami - przemawiała pewnego dnia do swojej publiki.