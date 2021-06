Tak zmieniła się Wersow! Jeszcze sześć lat temu startowała w wyborach... Miss Mielca (ZDJĘCIA)

Ana 10 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Albo sama ulegniesz temu „ulepszaniu” albo zostaniesz w tyle za tymi zrobionymi. Dzisiaj wszystko jest łatwo dostępne, a kanony piękna ustandaryzowane do bólu. Pamiętam jak kiedyś zrobiłam pasemka „Joanną”, pomalowałam rzęsy nową mascarą z Rimmela i czułam się jak milion dolarów. Dzisiaj żeby poczuć się jak milion trzeba by było się popoprawiać, pomalować, poprzyklejać to i owo, udokumentować fotografią przepuszczoną przez filtr z nadzieją, ze zostanie nagrodzona dostateczną liczbą lajków...i w sumie to nawet nie jestem pewna czy by zadziałało bo takich zdjęć i ludzi jest masa.