Tak książę William ZAREAGOWAŁ na wieść, że Harry spotyka się z Meghan Markle. Ich pierwsze spotkanie również było... WYJĄTKOWE

Tak książę William zareagował na wieść, że książę Harry spotyka się z Meghan Markle

Harry opisał między innymi moment, w którym zdradził Williamowi i jego żonie, że spotyka się z Meghan Markle. Okazało się, że wybranka royalsa nie zrobiła zbyt dużego wrażenia na Williamie i Kate, bo, gdy tylko starszy brat usłyszał, że to aktorka ze "Suits" jest jego dziewczyną, ten miał wypalić do Harry'ego "pie*dol się". Nie da się ukryć, że taka reakcja raczej nie oznaczała aprobaty. Dalej następca tronu miał przyznać, że ich związek tak naprawdę nie ma szans na wspólną przyszłość.

Książę Harry wspomina pierwsze spotkanie Williama z Meghan

Drzwi się otworzyły, a tam stał mój brat, trochę wystrojony. Ładne spodnie, elegancka koszula, ale z rozpiętym kołnierzykiem. Przedstawiłem Meg, która podeszła i go przytuliła. To go całkowicie zaskoczyło. Willy nigdy nie przytulał obcych, podczas gdy Meg robiła to często. To było klasyczne zderzenie się kultur. Wydawało się to jednocześnie urocze i zabawne - pisał książę w biografii.